Клуби УПЛ пішли назустріч Олександру Петракову й погодилися перенести частину матчів 22-го туру, аби національна команда змогла зібратися раніше. Планується, що це відбудеться 18 березня, повідомляє Meta-ratings.

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Також джерело стверджує, що розпочати тренувальний процес збірна України планує на заміській тренувальній базі донецького Шахтаря у Святошині під Києвом. Також обговорюється варіант, що команда не виїжджатиме до Британії завчасно, а проведе всі дні підготовки до матчу з Шотландією у Києві.

Збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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