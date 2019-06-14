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Україна піднялась на 3 позиції у рейтингу ФІФА

11:20 14689 Читать на русском
Україна піднялась на 3 позиції у рейтингу ФІФА
Збірна України піднялась в рейтингу ФІФА / фото: УАФ

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Збірна України посідає 24 позицію.

Україна увійшла в топ-25 рейтингу ФІФА. В оновленому рейтингу, який опублікований 14 червня, "синьо-жовті" набрали 1513 очок та посідають 24 місце, інформує офіційний сайт Організації.

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Порівняно з попереднім рейтингом, Україна піднялась одразу на 3 сходинки. Такий підйом команді Андрія Шевченка забезпечили перемоги над Сербією та Люксембургом у відборі на Євро-2020.

На верхівці рейтингу без змін – лідирує Бельгія, далі йдуть Франція та Бразилія. Суперники України у відборі на Євро-2020 посідають наступні позиції:

Португалія – 5

Сербія – 34

Люксембург – 90

Литва – 132.

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