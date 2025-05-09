У п'ятницю, 9 травня, юнацька збірна України U-16 провела свій завершальний матч в межах підготовки до кваліфікації Євро-2026 (U-17). Більше про перемогу над угорцями (2:1) читайте у цій новині на "Футбол 24".

Турнір розвитку УЄФА, 3-й тур

Україна U-16 – Угорщина U-16 – 2:1

Голи: Біда, 10, Горбатов, 16 – Богдан, 15

Збірна України U-16 зазнала другої поразки поспіль і втратила шанси на перемогу в Турнірі розвитку УЄФА

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2009 року народження) у Фінляндії зіграла третій поєдинок на Турнірі розвитку УЄФА. Суперником "синьо-жовтих" стала Угорщина.

Українці вийшли вперед вже на старті зустрічі – Біда відгукнувся на передачу Смотрицького. Не минуло і п'яти хвилин, як угорці відігралися завдяки влучному удару Богдана після кутового Та вже за мить Горбатов не без помилки кіпера знову повернув лідерство українцям.

У другому таймі угорці додали, а наприкінці зустрічі нашу команду декілька разів виручив Степанов. У підсумку "синьо-жовті" втримали перемогу і завершили турнір на підсумковому третьому місці. Раніше підопічні Олександра Ситника зазнали поразок від Греції (1:3) та Фінляндії (0:1).

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.

Збірна України U-16 з поразки Греції розпочала Турнір розвитку УЄФА – забитий пенальті став єдиним голом "синьо-жовтих"