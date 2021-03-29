Підопічні Андрія Шевченка перед протистоянням з фінами зарядилась позитивними емоціями від наших вболівальників.

Протягом тижня УАФ збирала відеозвернення фанатів з мотиваційними словами для національної команди та створила повноцінний ролик. Підтримати Україну зголосились як прості вболівальники, так і відомі українці.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів

Змонтоване відео підопічним Андрія Шевченка показали одразу перед початком поєдинку другого туру кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року. На жаль, нашій команді це не допомогло виграти матч проти Фінляндії – сумні 1:1 у підсумку.

Зауважимо, після двох турів "синьо-жовті" розташувались на 3 сходинці групи D. Першою йде Франція, а фіни – другі.

Україна втратила перемогу над Фінляндією у матчі відбору ЧС-2022 – пенальті, червона і драма на фініші