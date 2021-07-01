Збірна України отримає підсилення перед матчем 1/4 фіналу Євро проти Англії
Головний тренер української збірної Андрій Шевченко має приємні новини з лазарету.
Вінгер Олександр Зубков залікував свою травму і вже завтра тренуватиметься у загальній групі, інформує офіційний сайт УАФ.
Україна – Англія: підопічним Шевченка влаштували гарячий прийом у Римі
Представник Ференцвароша зазнав пошкодження ще у стартовому матчі Євро проти Нідерландів і більше на поле не виходив. Загалом Шевченко може розраховувати на 24 футболістів. З початкової заявки вилетіли Попов та Бєсєдін, який пожертвував собою заради перемоги над Швецією (2:1).
Додамо, що зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко. Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.
Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії