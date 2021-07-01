Вінгер Олександр Зубков залікував свою травму і вже завтра тренуватиметься у загальній групі, інформує офіційний сайт УАФ.

Україна – Англія: підопічним Шевченка влаштували гарячий прийом у Римі

Представник Ференцвароша зазнав пошкодження ще у стартовому матчі Євро проти Нідерландів і більше на поле не виходив. Загалом Шевченко може розраховувати на 24 футболістів. З початкової заявки вилетіли Попов та Бєсєдін, який пожертвував собою заради перемоги над Швецією (2:1).

Додамо, що зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко. Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії