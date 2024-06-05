Володимир Єзерський прибув на стажування до Сергія Реброва. Спочатку ТаТоТаке повідомило, що легендарний захисник буде виконувати роль асистента, але все виявилося дещо простіше.

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"По суті, перебуваю у збірній на стажуванні. Кілька тижнів тому попросив Сергія Станіславовича дозволу поспостерігати за роботою його штабу під час Євро-2024.

Вважаю за необхідне підвищувати свою кваліфікацію – з огляду на те, що всі наші збірні переслідують одну методологію, а за місяць у складі збірної U-19 я маю вирушити на фінальну частину юніорського чемпіонату Європи в Північну Ірландію. Тож дякую керівництву УАФ та Сергію Реброву за можливість постажуватись у таборі національної збірної", – пояснив Єзерський у коментарі все тому ж ТаТоТаке.

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