Збірна України отримала титульного спонсора

2 вересня 2019 року компанія "Епіцентр К" й Українська асоціація футболу підписали договір, згідно з яким "Епіцентр К" став титульним спонсором національної збірної України.

Нова угода стане продовженням тривалої історії співпраці двох організацій. Перший договір про співробітництво між УАФ (тодi ФФУ) та мережею торгових центрів "Епіцентр" було підписано у 2013 році. Саме із назвою цього титульного спонсора на формі синьо-жовті виходили на поєдинки проти Англії та Польщі у групі відбору ЧС-2014 та матчі плей-офф із Францією.

Як зазначають в УАФ, поновлення співпраці є найкращим свідченням її ефективності.

Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу, переконаний, що початок нового етапу партнерства УАФ та ТОВ "Епіцентр К" є дуже важливим для обох організацій і стане вагомим сприятливим фактором для подальшого розвитку футболу в Україні:

"Об’єднання зусиль навколо розвитку спорту України в цілому й розвитку футболу зокрема, а також популяризації здорового способу життя серед молоді є важливою метою і ключовим пріоритетом у діяльності наших організацій. Тому закономірно, що ми шукаємо нові можливості для співпраці й руху до спільної мети. Упевнений, що ця синергія дасть чудовий результат і стане успішним прикладом футбольного співробітництва".

У "Епіцентрі" також переконані, що багаторічний досвід партнерства з УАФ та любов компанії до футболу стануть запорукою довгої та плідно співпраці зі збірною.

"Ми маємо успішну історію партнерства, під час якого збірна досягла високих результатів, а компанія "Епіцентр" отримала прихильність мільйонів українських уболівальників. Термін нового контракту – 3,5 року, що дасть можливість збірній спокійно підготуватися до таких важливих подій, як ЧЄ-2020 та ЧС-2022. Окрім того, ми запланували чимало сюрпризів та подарунків для футбольних фанатів", – сказав засновник ТОВ "Епіцентр К", народний депутат України, віце-президент Української асоціації футболу Олександр Герега.

У компанії переконані, що соціально-відповідальний бізнес має робити інвестиції не лише у свій розвиток, а й у розвиток спорту, відтак – у майбутнє здорової української нації.

"Спільно з державними інституціями, українським суспільством ми докладемо всіх зусиль, щоб Україна посіла чільне місце серед футбольних країн світу, а наші гравці вражали новими досягненнями. Завдяки партнерству з "Епіцентром" національна збірна отримає надзвичайно потужну підтримку та зможе гідно представляти країну на міжнародному рівні", – відзначила засновник ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

Завдяки мережі ТЦ "Епіцентр" вітчизняні вболівальники матимуть можливість переживати яскраві футбольні емоції разом з улюбленими гравцями. Компанія буде розігрувати та дарувати фанатську атрибутику, квитки та тури на матчі. Для відвідувачів ТЦ влаштовуватимуть цікаві футбольні події, щоб популяризувати український футбол та здоровий спосіб життя.