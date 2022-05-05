Національна команда підсилилась збірниками з київського та дніпровського клубів.

Футболісти Динамо і форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик прибули у розташування збірної України у Словенії, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Серед новоприбулих голкіпер Георгій Бущан, захисники Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, півзахисники Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, форвард Артем Бєсєдін, а також Артем Довбик, який брав участь у благодійних поєдинках киян.

Нагадаємо, "синьо-жовті" проводять збір перед стиковим матчем ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Перед ним підопічні Олександра Петракова проведуть 5 підготовчих спарингів.

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