Форвард Артем Довбик був визнаний редакцією FootMercato найкращим гравцем збірної України в матчі з Францією. Він отримав "п'ятірку", і це – найвища оцінка серед усіх підопічних Сергія Реброва.

Олександр Зінченко, Ілля Забарний, Іван Калюжний та Олексій Гуцуляк отримали по 4,5 бала; Анатолій Трубін, Єгор Ярмолюк і Олександр Зубков отримали "четвірку", а Георгію Судакову, Юхиму Коноплі та Миколі Матвієнко була виставлена найменша оцінка в 3,5 бала.

Редакція зазначила, що Судаков, "ключовий гравець збірної України, не зміг продемонструвати весь свій технічний потенціал"; Ярмолюк "зрештою трохи змістився назад, щоб зіграти в центрі оборони, але гра на незвичній позиції йому не допомогла. Його передачі були неточними, і він кілька разів втрачав м'яч"; "Конопля був обіграний Бредлі Барколя на своєму фланзі, а сам захисник проявив зайву пасивність і дозволив Олісе відкрити рахунок".

Ілля Забарний, "відомий своєю надійністю в обороні і якістю пасу, не зміг знайти своїх півзахисників та був пригнічений інтенсивністю, яку створювали Чуамені і Коне"; Іван Калюжний "був найнепомітнішим гравцем української збірної, повністю відчувши на собі вплив французів у першому таймі", а Олексій Гуцуляк "не зміг створити проблем Жюлю Кунде".

