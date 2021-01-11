Бренд "Львівське" об’єднує українців навколо наших традицій, найвідоміших музичних подій та патріотичного українського кіно і завжди у центрі найбільш масштабних подій та проектів. Тому 2021 рік також не став винятком і на честь 305-ї річниці Львівської пивоварні перше українське пиво підготувало сюрприз. Це масштабне спонсорство продовжить ініціативи бренду та стане новою ерою у розвитку ТМ "Львівське" та національної команди.

Генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко зазначив: "Бренд "Львівське" роками єднав країну через призму масштабних проектів. Але настав час, мабуть, для найпотужнішого та найемоційнішого спонсорства – "Львівське" стає національним спонсором української збірної з футболу! Я певен, що головну українську команду повинен підтримувати один із найбільших українських брендів. Підтримка надає сили боротися та перемагати, тому ми готові йти пліч-о-пліч з командою та продовжувати об‘єднувати українців вже навколо футболу".

Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко: "Зараз Україна та увесь світ зіткнулися з серйозними випробуваннями і дуже важливо в такий час заручитися підтримкою надійного партнера. Ми раді початку співпраці з брендом Львівське. 2021 рік – це важливий рік для нашої команди, адже збірна буде грати у фінальній частині Євро-2020. Це повинна бути потужна колаборація. Ми готові до активної співпраці та в очікуванні реалізації спільних масштабних проектів".

Угоду підписано на 4 роки. Це тривалий період, який буде наповнений різними активностями від бренду "Львівське". Вперше їх можна буде побачити вже в рамках підготовки та проведення домашніх матчів національної збірної України на "Арені Львів" 28 та 31 березня. У першому матчі збірна зіграє проти Фінляндії, в другому – протистоятиме збірній Казахстану. Новий рік відкриє новий етап в розвитку бренду та у футбольної родини нашої держави. Бренд "Львівське" уже розпочав активну підготовку маркетингових кампаній під гаслом "Мільйони українців – одна команда", адже футбол, і особливо національна збірна дійсно об’єднують мільйони!