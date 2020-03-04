Збірна України отримала нового партнера – ним став національний бренд одягу Arber

У межах підготовки до головного футбольного турніру 2020 року, Чемпіонату Європи, Українська асоціація футболу підписала договір про співпрацю з національним виробником ділового одягу ТМ Arber.

Так, бренд Arber виступить постачальником ділового вбрання для національної збірної команди України з футболу та офіційної делегації Української асоціації футболу на Євро 2020.

Співпраця УАФ та Arber має свою тривалу історію. Саме цей бренд одягав команду для участі у фінальній частині чемпіонату Світу з футболу 2006 року у Німеччині. Далі – співпраця в межах Євро 2012 та Євро 2016.

Для Української асоціації футболу надзвичайно важливе партнерство з національним виробником. Адже в усьому світі провідні футбольні асоціації співпрацюють саме з вітчизняними торговими марками: Італія – з Giorgio Armani, Англія – з Marks & Spencer, Німеччина – з HugoBoss. Тож УАФ підтримує цю тенденцію, прагне дбати про імідж наших спортсменів і держави в цілому.

Зважаючи на унікальний формат організації Євро 2020, за яким матчі фінальної частини відбудуться у містах 12-ти різних країн Європи, головне завдання ділового костюму, окрім презентабельності, зручність та мобільність. Адже перельоти та переїзди між країнами, що приймають цьогорічний Чемпіонат Європи, відбуватимуться досить часто. При цьому, виглядати головна команда України має бездоганно!

Відзначимо, що особливу увагу створенню ділового костюму для збірної України приділив також головний тренер команди Андрій Шевченко. Дизайнери та технологи бренду Arber врахували побажання Андрія Миколайовича і запевнили, що ділові костюми команди будуть максимально комфортними для наших динамічних гравців.

Презентація ділового вбрання запланована на кінець травня-початок червня.

Тож слідкуйте за новинами на ресурсах УАФ та вболіваємо за Україну!