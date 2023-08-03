"Синьо-жовті" може зіграти домашній поєдинок відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії у Чехії.

Празька Славія запропонувала збірній України провести поєдинок проти македонців на стадіоні Едем у столиці Чехії, інформує Sport.cz.

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Зазначається, що клуб готовий взяти на себе витрати за перебування "синьо-жовтих" у Чехії. Збірна України обиратиме з кількох варіантів – також є можливість провести зустріч у Братиславі, столиці Словаччини. Рішення має бути ухвалене вже найближчими днями.

До слова, поєдинок Україна – Північна Македонія запланований на 14 жовтня, початок о 16:00. Міжнародні матчі наразі не проводяться в Україні через війну з Росією.

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