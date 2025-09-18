Україна дізналася свою позицію в оновленому рейтингу чоловічих збірних від Міжнародної федерації футболу.

Українська збірна опустилася на дві сходинки і тепер посідає 28 місце, інформує прес-служба ФІФА.

"Синьо-жовті" втратили попередню позицію через прогрес збірної Канади, яка піднялася на два місця. Також Україна пропустила вперед Туреччину. У вересні наша збірна провела дві гри відбіркового етапу до ЧС-2026, "синьо-жовті" програли Франції (0:2) та не змогли обіграти Азербайджан (1:1). Ці результати погіршили загальний рейтинг на 14,15 балів, тепер він становить 1557,21 бала.

Світовий рейтинг очолила збірна Іспанії, попередній лідер – Аргентина опустилася на дві позиції, друге місце посіла команда Франції.

