Гравці збірної України змушені регулярно проходити перевірку перед матчем проти збірної Франції.

Сьогодні (7 жовтня) вранці гравці, тренерський штаб і персонал "синьо-жовтих" здали останні тести. На щастя, всі вони виявилися негативними, інформує офіційний сайт УАФ.

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Команда Андрія Шевченка у повному складі (21 гравець) допущена до поєдинку проти Франції. Вчора коронавірус виявили у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, що ставило під загрозу спаринг з чинними чемпіонами світу.

Нагадаємо, стартовий свисток матчу Франція – Україна пролунає о 22:10. Потім на команду Шевченка чекатимуть два домашні матчі Ліги націй – 10 жовтня проти Німеччини, а за три дні – Іспанії.

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