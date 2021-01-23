"Думаю, що через перенесення фінальної частини чемпіонату Європи наша збірна опинилась в програші. Згадайте, на якому підйомі були хлопці, коли в переконливому стилі завоювали путівку в фінальну частину континентального чемпіонату.

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Підопічні Андрія Шевченка своєю грою доводили, що впритул наблизилися до топ-збірних. На жаль, через перенесення футбольного форуму та деяких інших обставин, поступово емоційний сплеск кудись випарувався, з'явилася невпевненість в своїх силах і в останніх матчах наші хлопці виглядали вже не так переконливо.

Однак, я вірю в тренерський талант Андрія Шевченка, який вже доводив, що є сильним мотиватором, гнучким тактиком. Переконаний, що в потрібний момент він зуміє достукатися до своїх підопічних і вони знову стануть монолітним колективом", – сказав Кабанов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України потрапила на Євро-2020 до групи B, де її суперниками стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.

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