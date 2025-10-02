Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі відбору на ЧС-2026.

Збірна України офіційно назвала імена футболістів, які викликані у національну команду на жовтневі матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Варто відзначити, що виклик до лав збірної України вперше за довгий час отримали Володимир Бражко та Руслан Маліновський. Крім того, до основного списку національної команди потрапив новачок Полісся Георгій Бущан.

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар) Георгій Бущан (Полісся).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Сваток (Остін, США), Богдан Михайличенко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Олександр Тимчик (Динамо).

Півзахисники: Іван Калюжний (Металіст 1925), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин (усі – Динамо) Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Артем Бондаренко (Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся) Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Артем Довбик (Рома, Італія).

Резервний список: Нещерет, Чеберко, Таловєров, Очеретько, Криськів, Піхальонок

Нагадаємо, що 10 жовтня Україна зіграє проти Ісландії, а 13 жовтня на "синьо-жовтих" очікує другий матч проти Азербайджану.

Після двох турів підопічні Реброва мають у своєму доробку лише 1 очко і йдуть на третьому місці у групі D.

