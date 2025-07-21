Поєдинок, запланований на 5 вересня, відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав", що вміщує понад 45 тисяч уболівальників, повідомляє прес-служба УАФ.

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Це вже буде четверта гра на цій арені для "синьо-жовтих". Стадіон є домашнім для польського клубу Шльонськ і добре знайомий українській збірній.

Також зазначається, що найближчим часом стартує і продаж квитків на одну з найочікуваніших подій осені – зустріч Україна – Франція.

Нагадаємо, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі, окрім Франції, стануть національні команди Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець квартету.

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