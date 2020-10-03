Збірна України офіційно проведе матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії у Києві з глядачами
Підопічні Андрія Шевченка таки зіграють жовтневі матчі Ліги націй на НСК Олімпійський за присутності глядачів.
Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів, повідомляє офіційний сайт КМДА.
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Так, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на наступні матчі:
9 жовтня – м. Київ, стадіон Оболонь Арена – матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;
10 жовтня – м. Київ, НСК Олімпійський – матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;
13 жовтня – м. Київ, НСК Олімпійський – матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.
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