"Синьо-жовті" так і не провели матч проти австрійських однолітків через певні перепони.

Молодіжна жіноча збірна України зазнала технічної поразки в матчі відбору до Євро-2025 WU-19 проти Австрії. Про це повідомила очільниця комітету жіночого та дівочого футболу УАФ, Анастасія Кліпаченко, у коментарі для Суспільне Спорт.

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Причиною поразки стало те, що команда не змогла вчасно прибути до Великобританії для участі в матчі, запланованому на 2 квітня. УАФ повідомила, що українська делегація своєчасно подала документи на британські візи, однак не отримала їх вчасно, що призвело до пропуску гри.

Тепер, після технічної поразки, Україна з 0 очками посідає третє місце в групі відбору до Євро-2025. Команда має ще два матчі в рамках кваліфікації – проти Бельгії (5 квітня) та Англії (8 квітня). Лише переможець групи отримає путівку на чемпіонат Європи.

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