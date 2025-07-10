Україна дізналася свою позицію в оновленому рейтингу чоловічих збірних від Міжнародної федераціії футболу.

Українська збірна опустилася на одну сходинку і тепер посідає 26-те місце, інформує прес-служба ФІФА.

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"Синьо-жовті" та Еквадор стали жертвою прогресу Австралії, яка піднялася відразу на дві позиції. Україна після попереднього оновлення рейтингу ФІФА провела два товариські матчі в рамках турніру Canadian Shield – поразка від Канади (2:4) і перемога над Новою Зеландією (2:1). Ці результати погіршили загальний рейтинг на 2,6 бала, тепер він становить 1557,21 бала.

Лідером таблиці залишається Аргентина, топ-3 замикають Іспанія та Франція. У топ-10 Португалія потіснила Нідерланди з шостого місця, а Італія втратила 2 позиції й випала, пропустивши Німеччину та Хорватію.

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