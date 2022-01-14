"Збірна України не змінила свого стилю після відходу Шевченка", – Кравець
Захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець оцінив майбутнього суперника України у стиковому матчі відбору на ЧС-2022.
"Стиль гри збірної? Після Шевченка мало що змінилося. За Шевченка контролювали м'яч, домінували. Ми маємо атаки, реалізацію. Нічого не змінилося.
Шотландія – Україна: екс-тренер Динамо оцінив шанси "синьо-жовтих" у плей-офф ЧС-2022
Жеребкування у плей-офф? Шотландії потрапила наша збірна. Я думаю, що буде тяжкий матч. Обидві команди захочуть виграти. Хто б не потрапив, був би важким суперником. Україна для них – теж важкий суперник", – сказав Кравець для Youtube-каналу vZbirna.
Матч Шотландія – Україна відбудеться 27 березня. Переможець зустрінеться з тріумфатором пари Уельс – Шотландія.
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