Юніорська збірна України U-17 не змогла переграти своїх однолітків з Ірландії в рамках еліт-раунду кваліфікації на Євро-2023.

Євро-2023 (U-17). Еліт-раунд відбору. Група 6

Україна (U-17) – Ірландія (U-17) – 0:3

Голи: Мелія, 4, 12, 62.

Вилучення: Терлі, 75

"Синьо-жовті" провалили старт зустрічі. Команда Мороза пропустила перший гол вже на 4-й хвилині, а станом на 12-ту хвилину нападник Ірландії Мелія подвоїв перевагу своєї команди. Українці намагалися відігратися, але не вистачило ефективності перед воротами суперника. В другому таймі Мелія зняв всі питання щодо переможця, забивши втретє. До слова, нападнику ірландців всього 15 років, але він вже грає за команду U-17.

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На 75-й хвилині ірландці залишилися у меншості, але це не допомогло українським юнакам забити бодай один гол.

Попри поразку, збірна України зберігає шанси на вихід із групи. Вирішальний матч підопічні Мороза проведуть проти Італії. Зустріч запланована на 13 березня. Юнакам потрібна лише перемога. Нагадаємо, що в першому поєдинку збірна України здолала Кіпр (4:2).

В еліт-раунді відбору на Євро-2023 команди поділені на вісім груп. До фінальної стадії, матчі якої відбудуться з 17 травня до 2 червня в Угорщині, вийдуть 8 переможців груп та 7 володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається Угорщина на правах країни-господаря.

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