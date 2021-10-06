"По ігрових моментах питань бути не може. Руслан – один з найяскравіших футболістів Серії А. Однак того, що сталося перед матчем з Чехією, за словами Петракова, бути не повинно. Гравець не повинен так поводитися, коли залишається ще один товариський матч.

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Так, він не отримував достатньої кількості ігрового часу в офіційних зустрічах, як йому хотілося б. Але таке бачення тренера. Руслан, як професіонал, повинен це сприймати. Ставити ультиматум і диктувати свої умови головному тренеру збірної України – апріорі неправильно.

Тут повинна бути проведена виховна робота. У моїй кар'єрі теж були моменти, коли мене не ставили в основний склад. Амбіції футболіста – це добре. Але якщо він ставить їх вище спільної мети команди – це неправильно. Якби я був на місці Петракова, то зробив би точно так само. Збірна не повинна залежати від одного гравця. Зінченко не грав проти французів, проте збірна показала хороший футбол", – сказав Федецький у коментарі FanDay.

Нагадаємо, між півзахисником Аталанти та тренером "синьо-жовтих" трапився конфлікт під час вересневого збору, після чого Руслан не отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України.

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