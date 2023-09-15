Журналіст та блогер Віктор Вацко розповів про плани збірної України на міжнародні поєдинки в листопаді.

"Чи буде збірна України грати товариський матч перед поєдинком з Італією у листопаді? Наскільки я розумію та з інформації на цей момент... Я підкреслюю – на цей момент у мене інформація. У листопаді ні з ким грати товариський матч ми не будемо. Можливо, ще щось зміниться", – зазначив Вацко у авторській програмі Вацко On Air.

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До слова, поєдинок з Італією відбудеться 20 листопада та стане завершальним у боротьбі за путівки на Євро-2024. Наразі Україна, Італія та Північна Македонія мають по 7 очок.

Нагадаємо, що збірна України програла Італії на виїзді (1:2). На дубль Давіде Фраттезі результативно відповів Андрій Ярмоленко.

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