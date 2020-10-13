Збірна України цілком могла розраховувати на пенальті у першому таймі матчу Ліги націй проти Іспанії.

На 35 хвилині поєдинку вінгер "синьо-жовтих" Олександр Зубков упав у єдиноборстві з Хесусом Навасом, яке відбувалося в карному майданчику. Головний арбітр Павел Гіль залишив епізод без уваги, але численні повтори змушують сумніватися у рішенні поляка. На пенальті у ворота Давіда Де Хеа наполягають навіть деякі іспанські експерти.

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"Це пенальті від Хесуса Наваса, він збив українського гравця. Польський арбітр перебував за метр від епізоду", – резюмував колишній арбітр Хуан Андухар Олівер у ефірі Radio Marca. "Пенальті був", – додає журналіст Radio Cope Пако Гонсалес.

Зауважимо, що кілька суперечливих моментів було і біля воріт Бущана – м'яч влучав у руку Ярмоленка, а Миколенко на межі фолу зіграв проти Пау Торреса.

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