Головний тренер збірної Олександр Петраков роздумує, де найкраще провести прийдешні поєдинки проти Вірменії та Ірландії. Його вибір зупинився на сусідній країні.

На початку червня "синьо-жовті" повинні провести три поєдинки у Лізі націй, два з яких – домашні (проти Вірменії та Ірландії 11 й 14 числа відповідно). Через продовження повномасштабної війни з Росією в Україні матчі не проводитимуться. Один із дуже ймовірних варіантів – місто Лодзь у Польщі.

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В інтерв’ю Przegląd Sportowy Onet головний тренер збірної Олександр Петраков висловився щодо місця проведення цих поєдинків: "Я попросив зіграти в Лодзі, бо там відбувався фінал чемпіонату світу U-20. Ще я хотів, щоб стадіон не був надто великим. Мені сказали, що тепер є новий об’єкт на 19 тисяч місць. І я знаю, що ми там гратимемо, але не пам’ятаю, якому клубу він належить".

Як стверджує Onet Sport, матчі повинні відбутись на Муніципальному стадіоні Лодзя. Вже є неофіційна домовленість, але остаточно ще нічого не затверджено.

Окрім ірландців та вірмен, Україна у квартеті 1 Ліги В протистоятиме і шотландцям. Саме з ними "синьо-жовті" ще 1 червня боротимуться за путівку у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022.

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