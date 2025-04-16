Вболівальники вже можуть придбати квитки на ігри національною команди України на турнірі за океаном.

Розпочався продаж квитків на червневі матчі збірної України у Канаді, повідомляє телеграм-канал УАФ.

Бущан зізнався, який вчинок Реброва його дуже засмутив: "Ставлення відрізняється"

У рамках підготовки до відбору на чемпіонат світу 2026 року наші хлопці візьмуть участь у турнірі Canadian Shield, який відбуватиметься в Торонто. У змаганні також братимуть участь збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

7 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Канадою, а 10 червня проведуть матч із Новою Зеландією.

Квитки на поєдинок з Канадою можна придбати за цим посиланням, а перепустки на матч з Новою Зеландією доступні тут.

"Вийдемо в Лігу А напряму": Грозний – про рівень збірної України, ключову помилку Ярмолюка і заміни Реброва