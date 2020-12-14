"Арена Львів завжди дає потужний заряд підтримки національній збірній і залишається неприступною для наших суперників. Футболістам головної команди України особливо важливо відчути цю неповторну енергетику стадіону в перших домашніх матчах відбору до ЧС-2022.

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Тому пропоную членам Виконкому УАФ підтримати погоджену з тренерським штабом пропозицію організувати поєдинок Україна – Фінляндія, який заплановано на 28 березня, а також матч Україна – Казахстан, який має відбутися 31 березня, на Арені Львів. А ще дуже сподіваюсь, що обидві гри зможуть відвідати наші вболівальники, підтримка яких так важлива і необхідна команді Андрія Шевченка!" – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, щоб вийти напряму у фінальну частину чемпіонату світу у Катарі, українцям потрібно посісти першу сходинку в групі. Якщо команда фінішує другою, то візьме участь у плей-офф, де 12 команд розіграють між собою три путівки на Мундіаль.

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