"Я, думаю, що наша збірна цілком може взяти реванш у німців за жовтневу поразку. Упевнений, що тренерський штаб досконально розібрав суперника і добре підготує команду до битви. Поразка від поляків має додати спортивної злості хлопцям. Потрібно, як мінімум, не програти.

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Безумовно буде цікаво подивитися на молодого Коноплю, адже альтернативи немає. Йому випав чудовий шанс себе показати. Клас у гравця є, він заслужив на виклик у збірну. Мені здається, що він не буде випадати. Головне, щоб його підтримала вся команда, щоб всі грали впевнено, без мандражу", – сказав Кирило Ковальчук у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, матч проти Німеччини відбудеться сьогодні, 14 листопада, початок о 21:45. У першому колі Бундестім здобула мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

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