Виступ "синьо-жовтих" у кваліфікації до ЧС-2022 може стати історичним для підопічних Олександра Петракова.

Українська збірна зіграла внічию у 4 з 8 матчах кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 та впритул наблизилась до свого рекорду за кількістю нічийних результатів у відбірковій групі, повідомляє Команда№1.

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Найбільше поєдинків, зіграних внічию, було у рамках кваліфікації до Євро-2000 та ЧС-2002 – по 5 матчів. Окрім того, Україна вже повторила свій рекорд щодо відсоткового співвідношення нічиїх до всіх поєдинків – рівно 50%.

До слова, це не заважає "синьо-жовтим" залишатись на другому місці у групі D – підопічні Олександра Петракова мають 4 очки після 4 турів, відстаючи від Франції на 4 пункти.

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