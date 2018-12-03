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Збірна України може вдома зіграти два товариські поєдинки в 2019 році

2 грудня 22:46 155 Читать на русском
Збірна України може вдома зіграти два товариські поєдинки в 2019 році
Тренування збірної України / Є. Кравс

Президент ФФУ Андрій Павелко анонсував проведення 2 матчів "синьо-жовтих" в Україні.

"Збірна України розпочинає підготовку до відбору на Євро-2020. Сильна група B і непрості суперники – чинні чемпіони континенту – португальці і непередбачувані серби – обіцяють цікавий кваліфікаційний раунд.

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Віримо в команду Андрія Шевченка і сподіваємося на те, що вболівальники з різних куточків нашої країни надихнуть збірну і додадуть їй сил в 4-х домашніх і 4-х виїзних поєдинках турніру! Підтримка 12 гравця буде необхідна "синьо-жовтим" і в 2-х товариських матчах, які плануємо провести в Україні в 2019 році і пріоритет яких визначить тренерських штаб команди. Бажаємо національної збірної успішного відбору на Євро-2020! Слава Україні!!!", – написав Павелко у Facebook.

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Теги
Збірна України ФФУ Андрій Павелко
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