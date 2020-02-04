Збірна України може провести товариські матчі у Львові та Києві перед Євро-2020

Збірна України готується у червні провести два контрольні поєдинки в рідних стінах.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у ефірі програми ЦиганикLive.

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"Збірна України зіграє два товариські поєдинки у червні. Цілком можливо, що один із них відбудеться у Львові. Один у Києві, а другий, цілком можливо, гратимуть у Львові. Це хороша новина для львівських вболівальників. Втім, це ще не затверджено, наразі лише у планах. Подивимося, чи відбудеться це насправді", – сказав Циганик.

Нагадаємо, збірна України також проведе два спаринги на весняному зборі – 27 березня у Парижі "синьо-жовті" зіграють зі збірною Франції, а 31 березня у Хожуві зі збірною Польщі.

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