"Мій WhatsApp говорить, що в новій ексклюзивній формі від Adidas збірна України зіграє в листопадових матчах. 13 листопада у Франції, я так розумію, потрібно нам всім очікувати на прем’єрний матч збірної України у новій ексклюзивній формі.

Чому так? Це маркетингова політика Adidas – саме в листопаді Adidas буде одночасно презентувати оновлені форми всіх збірних. Вони постійно за пів року до великого футбольного турніру представляють форми. З того, що говорить мій WhatsApp, форма для збірної України вже готова. Мій WhatsApp стверджує, що якість цієї форми топового рівня. У формі такого рівня та якості грає Реал – це еліта еліт. Кольори традиційні – жовтий та синій комплекти.

Мій WhatsApp говорить, що на 2027 рік заплановано створення третього комплекту форми для збірної України. Думаю, що вже у вересні будуть випливати фотки чи відео. У вересні-жовтні повинні пройти фотографування з гравцями збірної України. Поки що все тримається в секреті – УАФ та Adidas підписали угоду про нерозголошення інформації", – розповів Вацко у програмі Вацко on Air.

