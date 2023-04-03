Пошуки постійного тренера для збірної України можуть привести до дуже несподіваного фахівця.

Українська асоціація футболу розглядає кандидатуру 54-річного Славена Біліча, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Фаворитом на тренерський місток збірної України вважали Сергія Реброва, який мав відпрацювати свій контракт з Аль-Айном і прийти влітку. Ситуація українського фахівця залишається невизначеною, тому УАФ може вже зараз наважитися призначити іншого постійного керманича. Біліч доступний "завдяки" нещодавному звільненню з Уотфорда через посередні результати.

Легендарний хорват мав яскраву ігрову кар'єру і брав "бронзу" ЧС-1998, а от тренерська поки складається неоднозначно. Після 6 років з рідною збірною Біліч надто регулярно міняє клуби. З 2012-го в його резюме додались московський Локомотив, Бешикташ, Вест Хем, Аль-Іттіхад, Вест Бромвіч, Бейцзін Гоань та Уотфорд. Україні потрібно визначатись з головним тренером до червня, коли відбудуться наступні 2 матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (16-го) і Мальти (19-го).

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