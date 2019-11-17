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Збірна України може мати проблеми на Євро з такою грою, – Яремчук розчарований виступом команди у матчі проти Сербії

18:50 2296 Читать на русском
Збірна України може мати проблеми на Євро з такою грою, – Яремчук розчарований виступом команди у матчі проти Сербії
Яремчук проти сербів / Starsport

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився думками щодо підсумку матчу відбору Євро-2020 проти Сербії (2:2).

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Оцінюю наш виступ не дуже добре, вважаю, що якість гри залишає бажати кращого. Персонально своєю грою я також незадоволений, хоч і забив гол, але це таке. Є багато над чим працювати і куди рухатись.

Сербія – Україна – відео голів

Дещо складно грати на цій позиції, коли ти ніколи не виходиш на ній у своєму клубі. Тут рівень футболістів вищий, позиція дещо незвична, у мене немає навичок лівого хавбека, я нападник. Мій гол? Нападник повинен шукати вільний простір в штрафному майданчику. Вітя Циганков віддав хорошу передачу, мені залишалось просто забити.

Ми знали, що серби почнуть атакувати, тому почали від оборони, сіли, в другому таймі знову пропустили. Бесєдін дуже допоміг в боротьбі своєю настирливістю і заслужив забити.

Приємно, що ми не зазнали в кваліфікації жодної поразки, хочеться привітати команду, ми заслужили це очко, яке дуже важливе з точки зору психології. Але роботи непочатий край, якщо будемо так грати на Євро, то можуть бути проблеми", – підсумував Яремчук у коментарі Футбол 1.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок
17:54
12115
Теги
Сербія - Україна Євро-2020 Україна Україна Роман Яремчук Роман Яремчук
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