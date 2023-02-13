Коментатор Віктор Вацко повідомив, що керівництво УАФ думала над зміню в розкладі матчів збірної України.

У березні "синьо-жовті" мають провести товариську зустріч з англійським Брентфордом. Про неї домовився ще колишній головний тренер команди Олександр Петраков.

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Однак минулого тижня в УАФ обговорювали ідею зміни суперника, повідомив Вацко в авторській програмі Вацко on air. За інформацією джерела, від цієї ідеї швидко відмовилися. Замість Брентфорда збірна України могла зіграти проти Марокко.

Варто зауважити, що ця африканська збірна стала головною сенсацією на чемпіонаті світу в Катарі, де сенсаційно змогла дістатися до 1/2 фіналу.

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