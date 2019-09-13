Збірна України має дефіцит на деяких позиціях, – експерт

Футбольний тренер Олег Федорчук розповів про недоліки збірної України.

"Основна причина слабшої гри у другому спареному матчі: на деяких позиціях у нас дефіцит виконавців. Головним чином це стосується групи оборони, в першу чергу крайніх захисників і опорного півзахисника.

Венглинський назвав ключовий матч України у відборі на Євро-2020 – це не Португалія

Але при цьому Шевченко прекрасно розуміє: для того щоб в збірній була хороша атмосфера, потрібно давати шанс якомога більшому колу гравців – щоб не було скривджених. Зараз в команді дуже хороша атмосфера ще й тому, що всім дають грати і всі задоволені.

Але в футболі зіграність має ключове значення. Особливо небажана ротація в центральній осі: воротар – центрбек – опорний хав. Це несучі стіни, які не змінюють при ремонті.

Тому ми повинні бути поблажливими, враховуючи, що Шевченко зробив відразу сім замін у старті в порівнянні з грою у Вільнюсі. Товариський статус матчу не вимагав вичавлювати все. Але, повторюся, не на всіх позиціях у нас однакова конкуренція", – цитує Федорчука Сегодня.

"Пеп зробив з нього українського Зідана за 2 роки": Зінченко перевершив усіх з Ман Сіті та видав шоу проти Нігерії