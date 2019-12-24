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Збірна України мала пропустити 6 голів у першому таймі матчу з Нігерією, – Бонавентуре

18:44 1333 Читать на русском
Збірна України мала пропустити 6 голів у першому таймі матчу з Нігерією, – Бонавентуре
Збірна України уникла поразки у матчі з Нігерією / УАФ

Нападник Брюгге та збірної Нігерії Денніс Бонавентуре згадав товариський матч проти України (2:2), який відбувся у вересні цього року.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Зараз я мрію стати відомим у Нігерії, це особлива мета для мене. У нас дуже сильна збірна. Ми хочемо виграти трофей.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Пам’ятаю матч із Україною. Хочу сказати, що ви щасливчики. Україна мала пропустити щонайменше 6 у першому таймі. Ще ми непогано зіграли з бразильцями. У нас багато крутих гравців з Англії, Іспанії, Бельгії – ми дуже сильні", – сказав Бонавентуре Youtube-каналу FootballHub.

Нагадаємо, у матчі проти Нігерії підопічні Андрія Шевченка пропустили два голи у першому таймі, але наприкінці гри змогли зрівняти рахунок завдяки точним ударам Зінченка та Яремчука. В тому матчі Бонавентуре вийшов на заміну на 82 хвилині.

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Теги
Збірна України Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Україна - Нігерія
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