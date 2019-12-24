Збірна України мала пропустити 6 голів у першому таймі матчу з Нігерією, – Бонавентуре

Пам’ятаю матч із Україною. Хочу сказати, що ви щасливчики. Україна мала пропустити щонайменше 6 у першому таймі. Ще ми непогано зіграли з бразильцями. У нас багато крутих гравців з Англії, Іспанії, Бельгії – ми дуже сильні", – сказав Бонавентуре Youtube-каналу FootballHub.
Нагадаємо, у матчі проти Нігерії підопічні Андрія Шевченка пропустили два голи у першому таймі, але наприкінці гри змогли зрівняти рахунок завдяки точним ударам Зінченка та Яремчука. В тому матчі Бонавентуре вийшов на заміну на 82 хвилині.