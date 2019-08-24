Збірна України крутим відео привітала з Днем Незалежності

Підопічні Андрія Шевченка записали відеозвернення до громадян України.

Відео з привітаннями від представників національної команди опублікував канал УАФ наYouTube.

Соль українською мовою привітав Україну з Днем Державного Прапора

Гравці розповіли про гордість, яку відчувають, коли одягають жовто-сині кольори, подякували захисникам країни і привітали всіх співвітчизників з Днем Незалежності.

До слова, найближчий матч збірної України відбудеться 7 вересня – команда Андрія Шевченка поїде в гості до Литви в рамках відбору на Євро-2020.