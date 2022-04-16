"На прохання тренерського штабу Олександра Петракова національна збірна України розпочне свій навчально-тренувальний збір 29 квітня. Він відбудеться на базі збірної Словенії, що розташована в регіоні Горенська. Перед цим тренерський штаб, порадившись з гравцями, звернувся до мене з проханням організувати такий збір. Після чого ми провели перемовини і отримали відповідну пропозицію від Словенського футбольного союзу.

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За це запрошення щиро дякую моєму словенському колезі Раденко Міятовичу, і велике дякую за сприяння у вирішенні цього питання президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який також є представником словенської футбольної родини та допомагає збірній України долати труднощі, пов’язані з війною. Зокрема, в організації товариських матчів.

До послуг команди Олександра Петракова буде сучасна затишна база, де є три повнорозмірні поля, готель, тренажерні зали і все необхідне для повноцінного тренувального процесу. Паралельно ми ведемо переговори щодо проведення товариських матчів, які відбудуться в травні. Ще раз висловлюю глибоку подяку від імені всієї футбольної України нашим словенським партнерам за тісну співпрацю і підтримку збірної України. Це вчинок справжніх друзів! А команді на чолі з Олександром Петраковим бажаю вдалої підготовки до півфіналу плей-оф у відборі до ЧС-2022 проти збірної Шотландії, який відбудеться 1 червня!" – написав Павелко у Facebook, прикріпивши фото комплексу.

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