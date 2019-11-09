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Збірна України ефектним відео привітала уболівальників з Днем рідної писемності та мови

15:30 279 Читать на русском
Збірна України ефектним відео привітала уболівальників з Днем рідної писемності та мови
Збірна України / Фото з відкритих джерел

Футбольна громадськість України записала відеозвернення до українців.

Представники футбольної України вирішили привітати футбольних уболівальників та всіх громадян України зі святом – Днем української писемності та мови. Відеоролик, у якому футбольні зірки декламують вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну", опублікувала своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Українська асоціація футболу.

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Серед тих, хто звертався до нації були: голкіпер національної збірної Андрій Пятов, тренер жіночої збірної Ірина Василюк, чемпіони світу U-20 Денис Попов та Валерій Бондар, гравці національної збірної Євген Коноплянка, Віталій Миколенко та Олександр Караваєв, головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань, арбітр ФІФА Микола Балакін, капітан збірної з футзалу Євген Іваняк, президент УАФ Андрій Павелко та інші.

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