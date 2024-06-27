Збірна України драматично завершила свої виступи на чемпіонаті Європи у Німеччині, не зумівши подолати груповий етап. Фатальним став перший поєдинок турніру, де команда Реброва була сенсаційно розгромлена Румунією (0:3). Матч зі Словаччиною (2:1) зародив надію на загальний успіх, однак третя гра з Бельгією (0:0) позбавила "синьо-жовтих" виходу плей-офф. Всі команди набрали по 4 очки, але у нас виявилась найгірша різниця забитих і пропущених голів.

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Прес-служба УЄФА за підсумками групового турніру зробила нарізку найефектніших фінтів, куди потрапили і гравці збірної України. При чому – двічі. Нюанс, однак, полягає у тому, що підопічні Реброва в обох випадках були у ролі статистів, коли їх обігрували гравці збірної Бельгії.

До слова, в 1/8 фіналу бельгійці зіграють з французами. Поєдинок відбудеться у понеділок, 1 липня, і стартує о 19:00.

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