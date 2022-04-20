Євро 2022 U-17. Група 6, 1 тур

Косово U-17 – Україна U-17 – 0:2

Голи: Кремчанин, 75, Олексій Гусєв, 90+2

Це було історичне повернення наших збірних до міжнародних турнірів уперше за 2 місяці злочинної війни, розв'язаної Росією проти мирних українців. Перед стартовим свистком суперники підтримали Україну, яка страждає від звірств так званої російської армії. Нашому капітанові Яновичу вручили футболку з підписами косоварських збірників. Завдання команди Олега Кузнєцова – непросте. Адже попереду матчі проти збірних Італії (господарі турніру) та Польщі, а на Євро виходять лише переможці груп та 7 найкращих володарів других місць. Косово завдяки двом мінімальним перемогам над Фарерами та Австрією посів 2 рядок у своїй групі на попередньому етапі відбору, поступившись лише Словнеїі. Україна феєрично била Португалію та пробилася на вершину квартету. Цікаво, що тоді "синьо-жовті" взагалі почали відбір з поразки від Уельсу.

"Якщо покличе Італія, я виберу Україну": вінгер Ювентуса чекає на виклик у "синьо-жовту" збірну

Звітний поєдинок почався не дуже спішно. Вінгер Ювентуса Фірман та динамівець Маткевич заробили кілька штрафних ударів, але зі стандартів витиснути нічого особливого не вдавалося. Косовари традиційно для себе обрали захисну тактику. Перший удар у матчі трапився на 13 хвилині. Згаданий Маткевич не зміг переграти воротаря Гьокая. На інші спроби довелося чекати ще з добрий десяток хвилин. Голкіпер Шахтаря Владислав Кравець вперше виручив на 36-й. Пробивав Кайтазі, який після перерви ще й поцілив у каркас воріт.

З ударів Фірмана, Кремчанина і Маткевича стартувала друга половина. Двічі виручив воротар суперника. Гра розкрилася, і пішов обмін ударами, який виграли наші футболісти (13:7 загалом, 7:2 у площину воріт). Вирішальний гол прийшов після того, як вдруге виручив Кравець. Перемогу, як і в матчі проти Португалії (плюс також під завісу поєдинку), приніс Дмитро Кремчанин з пасу нападника Шахтаря Деркача, який вийшов на заміну.

Один з найтехнічніших наших гравців (це відзначають навіть італійські ЗМІ) забив уже 3 гол за 3 останні матчі кваліфікації на Євро-2022. До цього вінгер Динамо додав ще 3 асисти. Саме з пасу Кремчанина крапку в зустрічі поставив Олексій Гусєв. Син легендарного динамівця Олега Гусєва також забиває у третьому офіційному матчі поспіль, причому граючи на позиції правого захисника! Далі на Україну U-17 чекає гра проти Польщі (стартує двобоєм з Італією) 23 квітня, початок також о 13:00.

Приємно з перемоги стартувати в такий непростий для українців час та ще й без серйозної ігрової практики. Однак фактично основні баталії у наших хлопців тільки попереду. Адже, якщо не вдасться завершити лідерами, у рейтингу других місць враховуються результати тільки проти першої і третої команд групи, а Косово з великою імовірністю посяде останній рядок. Водночас шанс випередити останню прохідну збірну (Угорщину, яка завершила відбір з 1-очковим доробком і різницею мінус 2) досить значний.

"Він хоче грати за Україну". Мілан виховує українця, якого називають "другим Шевченком" – ми ризикуємо його втратити