Збірна України нарешті може у повноцінному складі готуватися до матчів відбору Євро-2024 проти Італії та Англії.

Сергій Ребров у Польщі дочекався останніх 2 з 26 викликаних гравців на вересневий цикл, інформує прес-служба УАФ.

Англія втратила двох зіркових гравців перед матчем з Україною

Останнім легіонером у таборі української збірної очікувано виявився Сергій Кривцов. Захиснику Інтер Маямі довелося 15 годин діставатися з Лос-Анджелеса до Франкфурта. 32-річний центрбек почувається добре, але сьогодні обмежився біговою роботою. Прибув у розташування "синьо-жовтих" і Олександр Піхальонок, якого терміново викликали замість травмованого Миколи Шапаренка. Решта 24 гравці сьогодні виконали програму з 2 тренувань. Теоретичне заняття перед обідом було доволі тривалим, а вечірнє – інтенсивним.

До слова, матчі проти Англії та Італії заплановані на 9 та 12 вересня відповідно. Наразі збірна України посідає друге місце в групі, набравши 6 очок після 3 турів. У Італії 3 пункти при лише 2 зіграних поєдинках.

Мессі дублем асистів допоміг Інтеру Маямі здолати Лос-Анджелес – повернення Кривцова виявилось фартовим