Збірна України нарешті буде готуватися до Євро-2024 у повному складі.

Голкіпер Реала Андрій Лунін приєднався до решти команди, інформує прес-служба УАФ.

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Воротар лише 1 червня виграв Лігу чемпіонів, тому Сергій Ребров дав йому додатковий час на святкування з клубом. Тепер головний тренер збірної України має повний набір з 26 гравців, яких включив у попередню заявку на Євро-2024. Ймовірно, саме такий склад і поїде на чемпіонат, якщо не станеться форс-мажорів.

Без Луніна "синьо-жовті" встигли розписати нульову нічию у спарингу проти Німеччини. Попереду ще Польща (7 червня) та Молдова (11-го). Підопічні Реброва стартують на чемпіонаті Європи 17 червня матчем проти Румунії.

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