Захисник Евертона Віталій Миколенко перед поїздкою у табір збірної України може скаржитися лише на нестачу ігрової практики.

Українець потрапив до заявки "ірисок" на матч 4 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед. Миколенко розпочне зустріч у запасі.

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Вихованець Динамо ще не провів жодної хвилини у нинішньому розіграші АПЛ, але посеред тижня отримав шанс у матчі Кубка ліги проти Донкастера. Головний тренер Евертона Шон Дайч зняв Миколенка на 75-й хвилині і висловив сумнів, що захисник буде готовий до матчу з Шеффілдом. Втім, побоювання щодо травми виявились перебільшеними.

Це означає, що Миколенко зможе допомогти збірній України у надважливих матчах відбору Євро-2024 проти Англії (9 вересня) та Італії (12-го).

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