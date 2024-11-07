У четвер, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування груп жіночої Ліги націй 2025 року. Хто випав українкам, читайте у цій новині.

Участь у жеребкуванні взяли 53 команди, розподілені на три ліги (дві – із 16 та одна – із 21 учасником) на основі рейтингу кваліфікації Євро-2025, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, Україна посіла третє місце у лізі B Ліги націй-2023 та потрапила у плей-офф за збереження місця у дивізіоні. Підопічні Володимира П'ятенка двічі здолали збірну Болгарії та залишилися у лізі B. Згідно з результатами жеребу Україна потрапила у групу B4, де зіграє з Чехією, Хорватією та Албанією.

Загалом результати жеребкування у дивізіоні B виглядають наступним чином:

B1: Польща, Північна Ірландія, Боснія й Герцеговина, Румунія.

B2: Ірландія, Туреччина, Словенія, Греція.

B3: Фінляндія, Сербія, Угорщина, Білорусь.

B4: Чехія, Україна, Хорватія, Албанія.

До слова, щоб вийти у дивізіон A Україна має посісти перше місце у групі. Друге місце гарантує поєдинки за підвищення у класі з третьою командою однієї з груп ліги A. Четверте місце квартету вилітає у дивізіон C, дві найкращі треті позиції дивізіону B грають у плей-офф за збереження місця, а дві найгірші – напряму вилітають у лігу C.

Розклад матчів збірної України у групі B4 жіночої Ліги націй-2025:

1-й та 2-й тури – 19-26 лютого 2025 року.

3-й та 4-й тури – 2-8 квітня 2025 року.

5-й та 6-й тури – 28 травня – 3 червня 2025 року.

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