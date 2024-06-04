Відома бригада арбітрів, яка обслужить товариський матч між Молдовою та Україною.

Зустріч у Кишиневі судитиме 37-річний румун Андрей Чівулете, повідомляє прес-служба УАФ. На лініях йому допомагатимуть Себастьян Георге та Георге Флорін Нексу. Четвертим арбітром виступить представник Молдови – Іон Орлік.

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Чівулете не може похизуватися великим досвідом на євроарені, але з українцями все ж перетинався. Він виконував функції резервного арбітра на двох матчах нашої молодіжки під час минулорічного Євро. Тоді команда Руслана Ротаня здолала хорватів та розписала нічию з іспанцями.

Нагадаємо, спаринг проти Молдови 11 червня буде для збірної України останнім в рамках підготовки до Євро. Підопічні Реброва вже встигли розписати нічию з Німеччиною, а 7 червня зіграють проти Польщі. Старт на чемпіонаті Європи – 17 червня матчем проти Румунії.

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