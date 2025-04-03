ФІФА на своєму сайті оновила рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попереднім реєстром зберегла свої позиції і продовжує перебувати на 25-й сходинці. В доробку "синьо-жовтих" 1559,81 бала.

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Нагадаємо, у березні команда Сергія Реброва спершу обіграла Бельгію (3:1), а у матчі-відповіді була розгромлена "червоними дияволами" (0:3) і втратила шанс вийти в еліту Ліги націй.

Лідером рейтингу надалі залишається Аргентина. Іспанія випередила Францію, яка є суперником збірної України у відборі на ЧС-2026, і вийшла на друге місце. Серед змін у топ-10 – прогрес Нідерландів, які опустили Португалію на сьому сходинку.

Серед інших суперників "синьо-жовтих" у боротьбі за вихід на Мундіаль Ісландія опустилась на 4 позиції і посідає 74-те місце, а Азербайджан йде 119-м (падіння в рейтингу на 2 сходинки).

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