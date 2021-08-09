Матчем проти балканців "синьо-жовті" завершать кваліфікацію на чемпіонат світу в Катарі.

УЄФА дозволив використання VAR у кваліфікації ЧС-2022 – розіграш стартував без технології

Поєдинок Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада у місті Зеніца на місцевому стадіоні Біліно поле, повідомляє офіційний сайт УАФ з посиланням на УЄФА. Додамо, що арена розрахована на 15 тисяч місць для глядачів.

Нагадаємо, що збірна України у відборі на катарський чемпіонат світу веде боротьбу в групі D. Після трьох матчів "синьо-жовті" набрали три очки і посідають друге місце, але решта команд, крім Франції, провели менше поєдинків.

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